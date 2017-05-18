حضور وتشريف الملك سلمان.. مسك الختام

جدة - واس | Thursday, 18 May 2017 - 00:00 am

يرعى بمشيئة الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ المباراة الختامية لمسابقة كأس الملك لكرة القدم التي ستقام بين فريقي الأهلي والهلال مساء اليوم الخميس في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جــدة "الجوهـــرة المشعة".

وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس إدارة الهيئــة العامة للرياضة محمد بن عبدالملك آل الشيخ خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على رعايته الكريمة التي تأتي تجسيداً حقيقياً لما يحظى به شباب ورياضيو المملكة من دعم واهتمام دائمين من القيادة الرشيدة.

وأكد آل الشيخ أن هذه الرعاية الكريمة تعد خير تتويج للموسم الرياضي الجاري، متمنياً التوفيق للفريقين وتقديم ما يليق بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

وتبلغ جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين 9 ملايين ريال، حيث يحصل البطل على جائزة قدرها 5.5 مليون ريال فيما يحصل الوصيف على 3.5 مليون ريال.