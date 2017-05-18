الأهلاويون: سنوقف أفراحكم.. الهلاليون: خربين يحسمها

جدة ـ علي العمري وأحمد اللوقان | Thursday, 18 May 2017 - 00:00 am

رفعت جماهير الأهلي والهلال راية التحدي قبل 24 ساعة من انطلاقة مواجهتهما في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ امتدحت جماهير الفريقين قدرة لاعبي فريقها على حسم المواجهة وخطف الكأس.

وأشارت جماهير الأهلي إلى أن الكأس ستكون في شارع التحلية بجدة للاحتفاظ بها للمرة الثانية على التوالي، فيما أكدت جماهير الهلال أن الهلال سيواصل عروضه المميزة هذا الموسم وسيضم كأس الملك إلى كأس الدوري السعودي للمحترفين التي حققها قبل أسابيع.. "الرياضية" استضافت جمهور الفريقين في حديث كشف كل أحلامهم وطموحاتهم وآرائهم قبل ساعة الصفر من صافرة الحكم البرتغالي آثر دياز الذي سيقود المباراة.



سهرة للصباح

اتفق عبدالله الداموك وخالد الشعيبي "أهلاويان" على أحقية فريقهم بالفوز بكأس الملك الليلة وعلى قدرة لاعبي فريقهم على إسعاد المدرج الأهلاوي الذي ينتظر بطولة هذا الموسم، وقال الداموك: "الليلة ستكون خضراء وسنحتفل سوياً بالكأس الغالية ونسهر حتى الصباح مع اللاعبين والجماهير".

وأضاف: "نعرف أن عدم مشاركة عمر السومة مؤثرة لكن بقية اللاعبين فيهم الخير والبركة ولنا في مواجهتي ذوب آهن أصفهان الإيراني والفيصلي خير شاهد حينما انتصرنا بالنتيجة والمستوى دون مشاركة السومة".

فيما اعتبر الشعيبي أن أفراح الهلال ستتوقف في جدة ولن تتواصل بأمر نجوم لاعبي الأهلي وقال: "الطموحات متساوية بالتتويج بالكأس لكن الأهلي في الجوهرة صعب جداً وهزيمته ليس بالأمر السهل".



السوري سيحسمها

فيما قال هاشم أبكر "هلالي": لا شيء يدعونا للقلق قبل اللقاء الليلة، فالهلال أثبت أنه فريق مميز هذا الموسم والدليل تحقيقه للقب الدوري بفارق كبير من النقاط عن باقي منافسيه، وأتوقع أن يكون المهاجم السوري عمر خربين حاسم اللقب للهلال لأنه قدم عطاءات كبيرة في الآونة الأخيرة.

وأشاد أبكر بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز وقال أتمنى استمراره بعد أن شاهدنا الرتم الفني العالي الذي يقدمه وعدم التراخي في المرحلة المقبلة.



الإرهاق والإصابات

بين عبدالرحمن حمزة "هلالي" أنه يتوقع انتصار فريقه وتحقيق الكأس والتتويج وقال: "أخشى تراخي اللاعبين بعد تحقيق بطولة الدوري إذ إنهم تعرضوا إلى الإرهاق الذي يأتي تحديداً في نهاية الموسم بعد الأداء الكبير الذي قدموه طوال الموسم الحالي. فيما شدد محمد عبدالله هو الآخر "هلالي" على أن النهائيات دائماً لا تعترف بالمعطيات والفريق المرشح للفوز قبل اللقاء يدخل بضغوط أكبر وربما الإصابات في الأهلي تكون عاملاً سلبياً على الهلال.