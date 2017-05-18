سلة الأخضر تكسب تركمانستان وباكستان في الدورة الإسلامية

باكو - الرياضية | Thursday, 18 May 2017 - 19:39 pm

افتتح المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3 مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامه في العاصمة الأذربيجانية باكو، بقوة عندما فاز في مباراتين على التوالي على تركمانستان وباكستان، ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم تركيا وتركمانستان وأذربيجان وباكستان بجانب السعودية.



وتغلب الأخضر في مواجهته الأولى على تركمانستان بنتيجة 20-15 وفي المباراة الثانية فاز على باكستان بجدارة واستحقاق بنتيجة 21-9 ليعلن الحكم نهاية المباراة بفوز السعودية.



وتواصل سلة الأخضر المنافسات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي "باكو2017" غداً الجمعة، حيث يلعب أخضر السلة 3×3 مباراتين، الأولى ستكون أمام منتخب أذربيجان عند الخامسة مساء والثانية ستكون أمام منتخب تركيا عند السابعة مساء.