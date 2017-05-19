خمسة مصابين يرافقون الهلال إلى الملعب

جدة ـ علي العمري | Friday, 19 May 2017 - 00:00 am

انطلقت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال من أمام الفندق عند الساعة 6:00 مساء متوجهة إلى ملعب مدينة الملك عبد الرياضية في جدة (الجوهرة) واستغرقت المسافة التي يبلغ طولها 10 كيلومترات حوالي 20 دقيقة، حيث وصلت الحافلة إلى الملعب عند الساعة 6:20.

ورافق بعثة الهلال من الفندق الخماسي الغائب بسبب الإصابة ياسر القحطاني، وياسر الشهراني، ومجاهد المنيع، وليو بيونانتيني، وفهد الثنيان، ومجاهد المنيع حرصا منهم على دعم زملائهم معنويا قبل اللقاء.

الجماهير ترافق

كان عدد كبير من من الجمهور الهلالي في انتظار خروج اللاعبين من الفندق حيث حرصوا على التقاط صور سيلفي معهم فيما رافق آخرون الحافلة من الفندق حتى وصولها إلى الملعب.

طريق المدينة

سلكت حافلة فريق الهلال طريق المدينة المنورة الذي يمر وسط جدة، ورافقت الحافلة سيارتان تتبعان الجهات الأمنية، حتى دخول الحافلة إلى الملعب، حيث خصصت لهم إدارة الجوهرة البوابة رقم 1 للدخول.

فندق قريب

عمدت الإدارة الهلالية إلى اختيار فندق الدار البيضاء القريب جدا من الملعب، حتى لا يتسبب الزحام في تعطيل حافلتهم وهي في الطريق إلى الجوهرة.



أول الصاعدين

كان الثنائي السوري عمر خربين وعبدالمجيد الرويلي لاعبي الفريق الهلالي أول الصاعدين إلى الحافلة الهلالية.