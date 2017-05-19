30 دقيقة تنقل الأهلي من الفندق إلى الجوهرة

جدة ـ محمد العيدان | Friday, 19 May 2017 - 00:00 am

سلكت الحافلة التي أقلت الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي طريق الملك عبدالعزيز في وسط مدينة جده للتوجة إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة".

وتحركت الحافلة من أمام فندق الهيلتون في حي الشاطيء عند الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء، واستغرقت المسافة من الفندق إلى الملعب والتي يبلغ طولها 20 كيلومتر حوالي نصف ساعة، رغم وجود إشارتين فقط على الطريق من الفندق إلى الملعب.

وقبل تحرك الحافلة، تزاحمت جماهير الأهلي على اللاعبين لأخذ صور سيلفي مع لاعبيهم المفضلين مما تسبب في تأخير تحرك الحافلة لعدة دقائق.

ورافقت دوريتان من المرور حافلة فريق الأهلي من الفندق وحتى دخولها من البوابة رقم (1) إلى داخل الملعب، وقامت الدوريتان بتسهيل مرور الحافلة في الطريق المزدحم.

وحرص أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي على مرافقة الفريق في الحافلة حيث جمعه حديث ودي مع محمد شلية مدير الفريق استمر لخمس دقائق خارج الحافلة، فيما كان سلمان المؤشر لاعب الفريق أول اللاعبين صعودا إلى الحافلة واستمرت في الطريق وسط ازدحام جماهيري.