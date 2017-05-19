خادم الحرمين الشريفين يتوج الهلاليين بكأس الملك

جدة ـ واس | Friday, 19 May 2017 - 00:00 am

رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجاري، التي أقيمت مساء أمس في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في محافظة جدة بين فريقي الأهلي والهلال.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الملعب، يرافقه الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، كان في استقباله ـ رعاه الله ـ الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ومحمد بن عبد الملك آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى المنصة الرئيسية، قوبل بترحيب الجماهير الرياضية، وقد بادلهم ـ حفظه الله ـ التحية ملوحاً بيده الكريمة لهم.

ثم عُزف السلام الملكي، وبدأ الشوط الثاني من المباراة.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز فريق الهلال على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هديتين تذكاريتين من الراعيين الرسميين للمباراة "شركة الاتصالات السعودية"، و"الخطوط الجوية السعودية" بهذه المناسبة.

إثر ذلك عُزف السلام الملكي.

ثم غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. حضر المباراة الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن محمد بن عبد الله، والأمير خالد بن منصور بن جلوي، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير تركي بن خالد بن فيصل، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.