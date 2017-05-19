الرعاية السامية أجمل تكريم لجميع الرياضيين

جدة ـ نجيب الجداوي | Friday, 19 May 2017 - 00:00 am

أبدى عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، سعادته بختام الموسم الرياضي، مؤكداً أن حضور وتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ للقاء الختامي على كأس خادم الحرمين الشريفين، ومشاركته لأبنائه الرياضيين، ماهو إلا أجمل تكريم لجميع الرياضيين.

وقال عزت في تصريح عقب المباراة الختامية أمس: "لا يوجد خاسر في اللقاء، حيث تم تكريم أعضاء الفريقين الذين تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، لافتاً إلى أن اللقاء كان جميلاً وممتعاً، وظهرت فيه الندية والتنافس الشريف بين الفريقين، وهو ما جعل الجماهير تستمتع بمشاهدة ومتابعة اللقاء". وعن الرعايات المتاليية التي أبرمها الاتحاد السعودي أخيراً قال عزت: "هدفنا في الاتحاد السعودي أن نضع كرة القدم في قلب رؤية المملكة 2030 والتي من أهم محاورها تقليل الاعتمادية وزيادة المداخيل وكفاءة الإنفاق".

وأضاف: "نحن نسعى إلى تقنين مصاريفنا وإنفاقنا، ورفع مداخيلنا التي لا تتحقق إلا بوجود الشراكات".