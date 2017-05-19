آل الشيخ: تشريف المليك خير ختام للموسم الرياضي

جدة ـ الرياضية | Friday, 19 May 2017 - 00:00 am

رفع محمد بن عبد الملك آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة رعايته الكريمة للمباراة النهائية لكأس الملك بين فريقي الأهلي والهلال، وما حظي به الرياضيون من تشريف يمثل خير ختام للموسم الرياضي.

وأكد آل الشيخ في تصريح صحفي عقب إنتهاء المباراة الختامية على كأس خادم الحرمين الشريفين، أن رعاية الوالد القائد لهذا الختام تجسيد حقيقي لاهتمام الحكومة الرشيدة بأبنائها.

ووجه آل الشيخ الشكر والتقدير لكل الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في إنجاح هذا الحدث، والعمل على تنظيمه وإظهاره بهذا المظهر المتميز، مثنياً بصفة خاصة على دور القطاعات الأمنية ، معرباً عن اعتزازه بما يبذله جنودنا البواسل ورجال أمننا الأوفياء في كافة القطاعات العسكرية من بذل وعطاء وتضحية لخدمة هذا الوطن وحماية مقدراته. وقدم آل الشيخ التهنئة للفريقين، لما قدماه من أداء مشرف، وما ظهرا به من روح تنافسية عالية، ومستوى متميز يليق بهذه الرعاية الكريمة وهذا الختام الكبير، معتبراً التشرف بالسلام على راعي المباراة تتويجاً للفريقين ولكل الرياضيين.