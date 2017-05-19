الأطباق السعودية تجذب زوار باكو

| Friday, 19 May 2017 - 03:48 am

افتتحت أمس الخيمة الشعبية للوفد السعودي المشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة بجانب كورنيش منطقة البوليفار بالقرب من فندق في مدينة باكو.

واشتملت الخيمة على العديد من الفقرات الفلكلورية السعودية إضافة إلى تقديم المأكولات الشعبية مثل "الجريش والقرصان والتمر" والقهوة العربية التي استقطبت الزوار.

وقدمت الفرقة الشعبية المصاحبة للخيمة بعض الفنون التراثية السعودية كالسامري والعرضة السعودية والفنون الحجازية والجنوبية التي تفاعل معها عشرات الزوار الذين توافدوا لزيارة الخيمة وحرصوا على التقاط الصور الشخصية وهم يرتدون "الزي السعودي".