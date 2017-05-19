قاعة أفراح تحتضن اجتماع الجمعية العمومية

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Friday, 19 May 2017 - 00:00 am

أبلغت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، بتغيير مكان الاجتماع المقرر عقده غداً السبت، في مدينة جدة.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، أن اتحاد القدم اختار قاعة الملكات للأفراح في أبحر الجنوبية، لاحتضان الاجتماع الذي يسعى فيه إلى موافقة أعضاء الجمعية على مقترحاته، ومن بينها تعديل النظام الأساسي، واللوائح التنفيذية التي تحكم تطبيقه، والأوامر الدائمة للجمعية، إلى جانب الموافقة على تشكيل الهيئات القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها، والمصادقة على هوية الاتحاد التي أطلقت أواخر إبريل الماضي.

وكان اتحاد القدم حدد أحد فنادق مدينة جدة لاحتضان الاجتماع، لكنه تراجع عن ذلك قبل 48 ساعة من الموعد المحدد، دون إيضاح الأسباب التي دعته إلى تغيير مكان الاجتماع الأول من نوعه منذ تسلم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عادل عزت مهامه في يناير الماضي.

يشار إلى أن أعضاء الجمعية العمومية الـ47 تسلموا جدول أعمال الاجتماع مطلع مايو الجاري، وضم 18 فقرة، لكن بعضها لن تتم مناقشتها لعدم وجودها، مثل قبول أو تعليق أو إسقاط العضوية وانتخاب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء العاديين، والمصادقة على الأعضاء الآخرين.