أمير الباحة يدعم العين والحجاز

الرياض ـ واس | Friday, 19 May 2017 - 00:00 am

قدم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة دعماً مالياً لناديي العين والحجاز لكرة القدم بالمنطقة، نظير ما حققاه من جهود ونتائج أهلتهما إلى المنافسة بدوري الدرجة الثانية.

وأكد أمير الباحة خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس لأحمد الزهراني عضو مجلس إدارة نادي العين، وعبدالله الغامدي رئيس نادي الحجاز، تطلعه لأن تكون أندية المنطقة ضمن أندية الدرجة الأولى، منوهاً بالدعم والرعاية اللذين تلقاهما الرياضة والرياضيون من القيادة الرشيدة.

وشدد الأمير الدكتور حسام بن سعود على ضرورة استفادة الشباب من هذه الأندية ومرافقها والعمل على إقامة برامج رياضية مميزه تسهم في شغل أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.