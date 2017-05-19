الخضراوي يخسر.. والتايكوندو يودع

باكو ـ ناصر العساف | Friday, 19 May 2017 - 00:00 am

افتتح المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3 مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو بقوة عندما فاز أمس في مباراتين على التوالي على تركمانستان وباكستان ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم تركيا وتركمانستان وأذربيجان وباكستان بجانب السعودية.

وتغلب الأخضر في مواجهته الأولى على تركمانستان بنتيجة 20ـ15 وفي المباراة الثانية فاز على باكستان بجدارة واستحقاق بنتيجة 21ـ9 ليعلن الحكم نهاية المباراة بفوز السعودية.

وفي منافسات كرة الطاولة خرج اللاعب علي الخضراوي من دور الـ16 عقب خسارته أمام نظيره التركي أحمد لي بأربعة أشواط مقابل واحد (11ـ4 و11ـ2 و11ـ7 و11ـ9 و 7ـ11).

واختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في الدورة أمس الخميس عقب خروج اللاعب غازي الأسمري من منافسات وزن 74 كجم بخسارته من نظيره الإيراني في دور الثمانية، فيما ودع زميله مبارك الشريف من الأدوار التمهيدية لمنافسات وزن 63 كجم عقب خسارته من لاعب إيران.

وفي منافسات فردي التنس خرج اللاعب فهد السعد من دور الـ16 بخسارته من نظيره المغربي أمين هودا بمجموعتين دون مقابل (6ـ0 و6ـ3).