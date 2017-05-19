تحدٍ سعودي أمريكي.. وثلاثي الهلال يعود

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Friday, 19 May 2017 - 00:00 am

تطلق هيئة الترفيه اليوم عدة فعاليات تبدأ بسباق الأبطال عند الساعة 8.15 مساء على ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض إلى جانب القفز المظلي واستعراض الدراجات النارية وعرض البالونات الهوائية. فيما تقام مباراة ودية بين الهلال وضيفه نيويورك كوزموس الأمريكي غداً السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز. وأقامت الهيئة حفلاً مبسطاً لوسائل الإعلام بحضور المشاركين في الفعاليات أمس الأول وبوجود سلطان القحطاني مدير العلاقات العامة بهيئة الترفيه وعبدالرحمن الخليفة مدير عام التواصل والإعلام بالهيئة للاطلاع على آخر الاستعدادات ومشاهدة أبرز الفعاليات التي ستنطلق اليوم.



8 متسابقين

نفدت 6 آلاف تذكرة لمشاهدة سباق الأبطال للسيارات بمشاركة 8 متسابقين 4 منهم سعوديون وهم الأمير محمد بن سعود بن فهد من فريق سهام السعودية (بطل السعودية 2017 جي تي) وعبدالله الدوسري من النادي الأهلي وفلاح الجربا من فريق الجميح (بطل السعودية 2015 جي تي) وعبدالهادي القحطاني من فريق الجزيرة فورد و4 متسابقين من أمريكا وهم جيمي فاسر وتومي كندال وتونسيند بل وجوستافو مينيز.

ممرات خاصة

جُهزت أرضية ملعب جامعة الإمام بممرات خاصة بالسباق في سيارات لأول مرة يقودها المتسابقون وهو السباق الأول من نوعه ويصل للنهائي متسابقان يتنافسان للحصول على اللقب. وأبدى المتسابق الأمير محمد بن سعود سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية لخدمة الوطن.

استعراض جوي

أكمل الاتحاد السعودي للرياضات الجوية استعداده للمشاركة في الفعالية التي تنظمها هيئة الترفيه من خلال 12 قافزاً مظلياً يحملون علم السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح لـ"الرياضية" فهد الزكري المشرف العام على العروض الجوية أنه سيتم قفز المظليين من ارتفاع 5 آلاف قدم ويتم فتح المظلات على ارتفاع 1500 قدم يحملون معهم الأعلام مشيراً إلى أن عروض الألعاب الدخانية ومفاجآت أخرى ستلفت انتباه الجماهير.



350 دراجاً

يشارك 350 دراجاً من كافة أنحاء السعودية في الفعاليات في انطلاقة تحت مسيرة "لا للإرهاب" وتجول الدراجات في شوارع الرياض الرئيسية، إذ تنطلق من الدرعية وصولاً إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تفتح أبوابها الساعة السابعة من يوم غد السبت كما تصاحب الفعالية عروض بهلوانية بالدراجات النارية.

مواجهة الهلال

يعود نجوم الهلال المحترفون السابقون الليبي طارق التايب والسويدي ويلهامسون والروماني رادوي لمداعبة الكرة مرة أخرى مع فريقهم السابق بطل دوري المحترفين السعودي أمام فريق نيويورك كوزموس الأمريكي غداً السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.



مواجهة استعراضية

تعد المباراة التي تنظمها هيئة الترفيه استعراضاً للفريقين ويعتبر فريق نيويورك كوزموس الأمريكي من أشهر الفرق الأمريكية، إذ لعب في صفوفه البرازيلي بيليه أسطورة كرة القدم وحقق معه لقب الدوري الأمريكي.