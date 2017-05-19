الهلال يلاقي فريقاً أمريكياً غداً ضمن فعاليات هيئة الترفيه

الرياض - الرياضية | Friday, 19 May 2017 - 15:27 pm

يخوض الهلال المتوج أمس بكأس خادم الحرمين الشريفين مساء غد السبت مباراة مع نظيره نيويورك كوزموس الأمريكي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في مباراة استعراضية ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه.



وستشهد المباراة مشاركة لاعبي الهلال السابقين ميريل رادوي، كريستيان ويلهامسون، طارق التايب وبشار عبدالله، إلى جانب عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ولاعبي الفريق الأولمبي.



هذا وسيعقد في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة مؤتمرًا صحافيًا للحديث عن المباراة في قاعة المؤتمرات بفندق راديسون بلو بالعاصمة الرياض.