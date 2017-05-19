الانضباط تعاقب الأهلي بسبب رمي علب مياه على خربين

الرياض - الرياضية | Friday, 19 May 2017 - 17:08 pm

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة عدداً من القرارات الانضباطية، بحق خمس أندية وهي: الأهلي، الفيصلي، العروبة، الشباب، الروضة، وجاءت القرارات على النحو الأتي:



تغريم النادي الأهلي 225 ألف ريال، لقيام جماهيره عند الدقيقة (28) من الشوط الأول من المباراة، برمي علب مياه بعدد يتراوح ما بين (20-25) علبة بإتجاه لاعبي الفريق المنافس عند احتفالهم بالهدف الأول, وذلك للمرة الثالثة في ذات الموسم الرياضي 1437-1438هـ، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 22/08/1438هـ الموافق 18/05/2017م، بين فريقي الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.



تغريم نادي الشباب 5 آلاف ريال، نظير حصول ثمانية من لاعبي فريق الناشئين على ستة بطاقات صفراء وبطاقتين حمراء، في المباراة التي أقيمت في تاريخ 09/08/1438هـ الموافق 05/05/2017م، والتي جمعت الفتح والشباب على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير حكم المباراة.



كما غرمت اللجنة نادي الروضة 37500 ألفاً ريال، لقيام جماهيره برمي علب المياه، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 09/08/1438هـ الموافق 05/05/2017م، بين الروضة والباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن بطولة أندية المملكة أبطال المناطق لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقريري حكم ومراقب المباراة.



وأوقفت اللجنة لاعب فريق نادي العروبة تركي عبدالعزيز الطالب لمدة 6 أشهر، في جميع المباريات الرسمية والودية وغرامة ماليه قدراها 5 آلاف ريال، نظراً لقيامه عند نهاية المباراة بالبصق على حكم المباراة، في المباراة التي أقيمت في تاريخ 09/08/1438هـ الموافق 05/05/2017م، بين فريقي الوحدة والعروبة على ملعب نادي الوحدة في مكة المكرمة، ضمن بطولة أندية المملكة لأبطال المناطق لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير حكم المباراة.



كما أوقفت كذلك لاعب فريق نادي الفيصلي فيحان سعود السهلي 6 أشهر وغرامته 15 ألف ريال، وذلك بالتهجم والاعتداء بالضرب على وجه حكم المباراة، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 09/08/1438هـ الموافق 05/05/2017م، بين فريقي الفيصلي وأبها على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة ضمن بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير حكم المباراة.