الأخضر الشاب يستأنف تمارينه في مدينة أنشون الكورية

أنشون - الرياضية | Friday, 19 May 2017 - 18:30 pm

استأنف الأخضر الشاب اليوم الجمعة تمارينه بمدينة أنشون بكوريا الجنوبية، بعد أن اختتم معسكره الإعدادي الذي أقامه بمدينة أنسان، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي سيفتتح الأخضر مشاركاته فيها بلقائه أمام منتخب السنيغال يوم الإثنين المقبل.



وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تلا ذلك تمارين الإحماء، بعدها أجرى اللاعبون تمارين تكتيكية تحت إشراف المدرب سعد الشهري، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين التسديد على المرمى.



من جانب آخر، ألقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم محاضرة للأجهزة الإدارية والفنية ولاعبي الأخضر، أوضحت فيها عددًا من الجوانب التي تخص مشاركة المنتخب في النهائيات وغيرها من التنظيمات الإدارية، وآخر التحديثات في مجال التحكيم مثل تقنية الفيديو المساعد للحكم.