مورينيو: بوجبا سيعود أمام كريستال بالاس

رويتز - الرياضية | Friday, 19 May 2017 - 19:26 pm

أكد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة، أن بول بوجبا سيعود لتشكيلة الفريق عندما يستضيف كريستال بالاس في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ الأحد، بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب وفاة والده.



ويركز المدرب البرتغالي على مواجهة الأربعاء المقبل أمام أياكس الهولندي في نهائي الدوري الأوروبي، وسيدفع بتشكيلة من الشبان خلال لقاء بالاس غير المؤثر في ختام الدوري.



لكنه قال للصحفيين: "إن لاعب الوسط بوجبا، أغلى لاعب في العالم، سيشارك في المباراة التي ستقام في أولد ترافورد".

وقال مورينيو بعد انضمام اللاعب الفرنسي إلى زملائه في حصة تدريبية مفتوحة: "بول بوجبا على ما يرام، إنه شاب قوي يتمتع بعقلية ناضجة، يحتاج للعب يوم الأحد لأنه لم يتدرب أو يشارك في المباريات منذ فترة".



ولم يكشف المدرب البرتغالي ما إذا كان وين روني مهاجم إنجلترا سيشارك في المباراة أم لا.



وسيغيب كريس سمولينج، الذي غاب عن تدريب اليوم، أيضا لكن من المتوقع أن يكون جاهزا لمباراة الأربعاء بينما أثار مروان فيلايني تساؤلات، حيث سيخضع لأشعة بعد معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال مورينيو: "سيلعب تيم فوسو بعد غدٍ ولو ظهر بشكل جيد، وخاض المباراة بدون مشاكل سيكون بين الخيارات المتاحة لنا في النهائي".