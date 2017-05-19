الوحدة بطلاً لكأس رئيس الدولة الإماراتي

رويترز - الرياضية | Friday, 19 May 2017 - 19:22 pm

توج الوحدة بكأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعد فوزه 3-0 على النصر في المباراة النهائية اليوم الجمعة، ليحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 17 عاما.

وسجل المهاجم المجري بالاش جوجاك هدفين، وأضاف طارق الخديم هدفا آخر ضمن ثلاثية جاءت بعد الدقيقة 67، التي شهدت طرد مسعود سليمان لاعب النصر ليتوج الوحدة باللقب ويضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وأنهى الوحدة والنصر مشوارهما في الدوري في المركزين الخامس والسادس على الترتيب، لكن الوحدة أنهى الموسم بأفضل شكل ممكن بينما أخفق النصر في تحقيق اللقب الخامس في الكأس.