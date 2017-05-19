السد يقلب الطاولة على الريان ويتوج بطلاً لكأس أمير قطر

رويترز - الرياضية | Friday, 19 May 2017 - 21:12 pm

أحرز الجزائري يوغرطة حمرون هدفاً في الدقيقة الأخيرة ليقود السد للفوز بكأس أمير قطر لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة بعدما عدل تأخر السد إلى انتصار 2-1 على الريان في احتفالية على ملعب خليفة الدولي، أول الملاعب الجاهزة لاستضافة كأس العالم 2022.

وتحت أنظار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" هز حمرون الشباك في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقود فريقه للقب الثاني هذا الموسم بعد كأس قطر الذي توج به الشهر الماضي.

وسجل القائد رودريجو تاباتا هدف الريان في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل حسن الهيدوس للسد من ركلة جزاء في الدقيقة 56 ليتوج السد باللقب للمرة 15 في تاريخه والبطولة 67 إجمالا في مسيرته.