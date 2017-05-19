الأخضر يطير إلى ألمانيا في ثاني مراحل إعداده

الرياض - الرياضية | Friday, 19 May 2017 - 22:33 pm

يستأنف مساء غدٍ السبت المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، برنامجه الإعدادي الثاني لمواجهته القادمة أمام المنتخب الأسترالي، في الثامن من شهر يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.



حيث ستبدأ الفترة الثانية بتجمع اللاعبين مساءً في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والإقلاع نحو مطار فرانكفورت الدولي لإقامة معسكراً إعدادياً في الفترة من 20 إلى 27 من شهر مايو الجاري في مدينة فرانكفورت الألمانية.