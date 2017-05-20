الأطرش يرشح نفسه لرئاسة النهضة

الدمام ـ أحمد البريك | Saturday, 20 May 2017 - 00:00 am

أعلن المهندس صائب الأطرش عضو مجلس إدارة نادي النهضة السابق ترشحه لرئاسة النادي لأربع سنوات مقبلة قبل فتح باب الترشح، خلفاً للإدارة الحالية المكلفة التى ينتهي تكليفها الأيام المقبلة.

وقال الأطـــرش لـ"الرياضية": "هدفي أن يعود الفريق إلى مكانه الطبيعي، وسيكون أول اهتماماتي القاعدة (الفئات السنية) بجميع الألعاب".

وشدد الأطرش على أنه منفتح على الجميع وليست له قائمة محددة للمجلس وقال: "ستكون قائمتي من الخبرات ومن الشباب المتحمس لخدمة النادي". وسيعلن الأطرش عن برنامجه الانتخابي خلال الأيام المقبلة والذي ياتي في مقدمته الاهتمام بالمنشأة وتطويرها لتكون جاذبة للاستثمار ومحل اهتمام رجال الأعمال وكذلك تقديم الخدمات الترفيهية لأعضاء الجمعية العمومية.

وينتظر النهضة إعلان الهيئة العامة للرياضة فتح باب الترشيخ لمجلس الإدارة بعد انتهاء فترة التكليف للإدارة الحالية التي يرأسها الشيخ فيصل الشهيل.