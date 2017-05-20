جمعية اتحاد القدم.. فلوس وتوزيع مناصب

الدمام ـ خالد الشايع | Saturday, 20 May 2017 - 00:00 am

ستطغى الأمور المالية على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة اليوم السبت في قاعة “الملكات” في جدة، على أن يناقش الأعضاء التقرير المالــــي للاتحاد السعودي، والعقود الجديدة التي تم توقيعها.

وأكدت لـ"الرياضية" مصادر داخل الجمعية، أن مجلس إدارة الاتحاد “أرسل لهم جدولاً قصيراً يركز على الجانب المالي والمناصب فقط، كما أرسل لهم محضر الجمعية السابقة، والتقارير المالية، في إشارة إلى أن الجمعية ستركز على الأمور المالية والحسابات الختامية للاتحاد السابق".

وأضاف المصدر قائلا: "الجمعية ستركز على الحسابات الختامية للموسم، وسيطلعوننا على العقود الجديدة التي تم توقيعها لرعاية الدوري السعودي والمنتخب، عدا ذلك لم يصلنا أي جدول أعمال".

وبحسب الاتفاق بين إدارتي الاتحادين الحالي والسابق، سيتم تحديد ديون اتحاد الكرة بقرابة ١٣مليون ريال، على أن يضاف لها ٩٠ مليون ريال سلفة وزارة المالية لاتحاد الكرة، والتي تمثلت في حقوق الهولندي فرانك ريكارد مدرب المنتخب السابق، إضافة إلى حقوق وكيل أعمال مدرب المنتخب السعودي لوبيز البالغة مليون دولار.

ويشارك في الاجتماع إضافة لأعضاء الجمعية الـ٤٢، خمسة ممثلين من اللجنة الأولمبية، ومدير رابطة دوري المحترفين، حيث تعتبر الجمعية الثانية التي يتم عقدها هذا العام، بعد أربعة أشهر من آخر اجتماع للجمعية العمومية، وهي الأولى لمجلس الإدارة الجديد.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن من المفترض أن يستعرض الاجتماع اعتمـــاد رابطة دوري المحترفين، واعتماد الهيئة القضائية الجديدة في اتحاد الكرة، ممثلة في إدارة القيم والأخلاق برئاسة رئيس الاحتراف وغرفة فض المنازعات السابق خالد بانصر.

وسيصادق أعضــــاء الجمعية العمومية على تكوين إدارة الانضبـــاط برئاسة عضــو الانضباط السابق بندر الحميداني، وإدارة الاستئناف برئاسة يوسف الجبر، وغرفة فض المنازعات برئاسة الدكتور سعود الرومي. وسبق للجبر والرومي أن كانا على سدة رئاسة اللجنتين في الفترة الماضية.

وسيتم عرض التعديل في اللائحة الأساسية لاتحاد الكرة على أن يتم اعتمادها، وكذلك إلغاء غرفة عمليات كرة القدم التي كان يرأسها الدكتور خالد المقرن، واستحداث إدارتي الاحتراف والمسابقات مجدداً.