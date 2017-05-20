مدرب أوروبي يقود الباطن

حفرالباطن ـ طلال القطيني | Saturday, 20 May 2017 - 00:00 am

جددت إدارة نادي الباطن عقد البرازيلي جوناثان لموسمين، بعد الاتفاق بين الطرفين عقب نهاية مباراة الملحق أمام نجران، التي ضمن فيها الفريق البقاء في دوري المحترفين لموسم آخر.

وأكد الظفيري، وكيل أعمال اللاعب، أن رغبة جونثان بالاستمرار في نادي الباطن سهلت المفاوضات التي لم تستغرق وقتاً طويلا، على الرغم من العروض التي قدمت للاعب من أندية محلية وخليجية.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، كشفت لـ"الرياضية" مصادر داخل النادي أن اللاعب وليد حزام قرر عودته إلى ناديه الأصلي الشباب برغبة وطلب من المدرب سامي الجابر، وطلب من المدرب سامي الجابر، فيما سيتم الاستغناء عن خالد الزيلعي ومحسن العيسى ومنصور النجعي ورياض الإبراهيم.

يشار إلى أن إدارة الباطن ستجتمع خلال الأيام المقبلة، لتحديد موعد المعسكر الخارجي الذي سيكون في تركيا، كما ستكشف عن هوية المدرب الذي من المرجح أن يكون من أوروبا الشرقية، وسبق له أن درب في الدوري السعودي.