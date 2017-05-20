الفيحاء يغري قرني أحد بـ800 ألف ريال

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Saturday, 20 May 2017 - 00:00 am

وصلت مفاوضات نادي أحد إلى طريق مسدود لتجديد عقد ضيف الله القرني لاعب فريق كرة القدم الأول بعد أن رفض الأخير عرض النادي البالغ نصف مليون ريال لموسمين في الوقت الذي قدم نادي الفيحاء عرضاً جديداً للاعب يصل إلى٨٠٠ ألف ريال قابل للزيادة.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر مقربة من اللاعب أن القرني أبدى رغبته في البقاء في المدينة المنورة واللعب للفريق في حال تحقيق مطالبه المالية.

في الوقت الذي ما زالت الإدارة في حالة عجز تام أمام مستحقات عدد من اللاعبين المغادرين وتأمين المبالغ التي سيتم دفعها كمقدمات عقود للاعبين الأجانب والمحليين الذين يجري التفاوض معهم.

من جانب آخر، أكدت مصادر أن حفل تكريم فريق أحد الصاعد لدوري المحترفين السعودي سيتم تأجليه إلى عقب إجازة عيد الفطر المبارك على أمل أن تصل للنادي تبرعات يتمكن من خلالها النادي تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.