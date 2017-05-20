سياحة جدة تدشن معرض “ألوان”

جدة ـ واس | Saturday, 20 May 2017 - 00:00 am

دشن محمد بن عبدالله العمري مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، معرض الصور"ألوان السعودية" المتنقل في الياسمين مول بمحافظة جدة، ويستمر لأربعة أيام.

ويهدف المعرض إلى زيادة معرفة المواطن بالوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها المملكة، وإبراز التنوع المميز فيها من مواقع سياحية، وتراث، وآثار، وبيئة طبيعية متنوعة وتقدم حضاري لدعم السياحة الداخلية .‬

ويستعرض المعرض أجمل الصور، والأفلام المشاركة في مسابقات "ألوان السعودية"، وأبرز المقومات السياحية والتراثية ليشاهد الجميع التنوع التراثي فيها، بالإضافة إلى التعرف على بعض المواقع التي لم تصل إليها إلا عدسات المصورين.‬