“السعودية” تهدي الملك مجسم أقدم وأحدث طائراتها

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 20 May 2017 - 00:00 am

قدمت الخطوط الجوية العـربيـــة السعوديــة (الراعي والناقل الرسمي للمنتـخـــب السعـودي ومسابـقــــات الكـــرة السعودية) هدية رمزيـة لخــادم الحـــرميـــن الشريفــــين عبارة عن مجسم لطائرة (DC-3) وهي الطائرة التي أهديت للمغفور له بإذن اللـه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ من الرئيس فرانكلـين روزفلت رئيس أمريكــا الأسبق في مايو عــام 1945م، بالإضافة إلــى نموذج لطائرة بوينــج (B777ـ300ER) وهــي أحدث طائرة انضمــت لأسطول "السعوديـــة" خلال شهر مايو الجاري .

وحملت الهديــــــة التذكارية الرمزية عبارة "نحمل رايــــة الوطن للمجد والعلياء" وتشرف بتسليمها المهندس صالح بن ناصر الجاسر مديــر عام الخطـوط الجويـــة العربية السعودية، وهي تُعبِّر عن مسيرة تطور الخطوط السعودية منذ تأسيسهـــا حتى اليوم وذلك ضمــن النهـضة الشاملة وتطـور ونمــاء وازدهار هــــذا الوطن المعطاء منذ تأسس علـى يد الملك عبدالعزيز بن عبــدالرحمن آل سعود ـ طيب اللـه ثراه ـ وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمـين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله.

وقال الجاسـر: "خلال شهـــر مايو 1945م تم استلام أول طائرة وهي من طراز دوجلاس (DC-3) في عهد الملك عبدالعزيز رحمه اللـه والذي وجه حينها بطلب 3 طائرات أخرى وأهداها للخطوط السعودية لتكون نواة أسطولها، وخلال شهر مايو الجاري في هذا العهد الزاهر والمبارك استلمت الخطوط السعودية أحدث طائراتها وهي من طراز بوينج (B777-300ER) لتنضم لأسطول الناقل الوطني الذي يشهد حاليا برنامجا غير مسبـــوق لتحديثه وتنميته.

وهنأ المهندس صالح الجاســـر فريقي الهـلال والأهلي بشرف الوصول للمباراة النهائية والسلام على خــادم الحــرمين الشريفين، وبارك للهلال الفوز بالكأس وتمــنى التوفيق للأهلي، كما هنـأ الجاسر الاتحاد السعودي لكرة القدم وشركة صلة الشريكين الاستراتيجيين للخطــوط السعوديــة في رعـاية الـمنـتـخب الوطني ومسابقـات الكرة السعودية.