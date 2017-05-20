الجامعة الوطنية اليونانية تكرم نواف بن فيصل

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 20 May 2017 - 00:00 am

كرمت الجامعه الوطنية اليونانية أمس في مقرها بالعاصمة أثينا الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز نظير جهوده في خدمة القانون الرياضي على المستوى المحلي والعربي والدولي، وذلك بحضور عدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماســي وعميد الجامعة ورئيس الجمعيــة الدولية للقانون الرياضي وأستـــاذة القانون بالجامعة.

وتخلل حفل التكريم إلقاء عدد من الكلمات التي أشادت بجهود الأمير نواف وما حققه للقانون الرياضي في السعودية والوطن العربي والشرق الأوسط،

كما ألقى الأمير نواف كلمة خلال حفل التكريم عبر في بدايتها عن سعادته بتكريمه وقال: أتقدم بجزيل الشكر للجمعية الدولية لقانون الرياضة ( IASL) وللقائمين على هذا الحفل التكريمي الذي أعتز به.

وأضاف: منذ صغري وأنا متعلق بالقانون، وكنت أقرأ الكثير من الكتب التي تبحث في هذا المجال ومن محبتي له قررت أن اتخصص فيه أثناء دراستي الجامعية وهو ما تحقق لي بحمد اللــه .. وعقب التحاقي بالعمل الرسمي الحكومي ببلادي في المجال الرياضي حرصت على بذل الجهود لتشكيل فرق العمل من ذوي الخبرة لجعل القانون الرياضي واقعا في وطني.

وفي ختام كلمته قال: أهدي لكم رسالة سلام من بلد السلام والإسلام المملكة العربية السعودية التي وضعت رؤيتها إلى عام 2030 موضع التنفيذ وتضمنت اهتماماً بالغاً بالرياضة والترفيه برعايـــة خادم الحـــرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد.