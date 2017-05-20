شاوين والحبشي وآل حزام يبحثون عن الذهب

تغطية - ناصر العساف | Saturday, 20 May 2017 - 00:00 am

تأهل العداء السعودي محمد شاوين لنهائي سباق 1500م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو بعد أن حل ثانياً في التصفيات بزمن 3.55.95 دقيقة.

ويطمح صاحب ذهبية آسيا عام 2010م شاوين لتحقيق ذهبية السباق وهو العائد عقب غياب طويل عند الخامسة من مساء اليوم السبت.

ويطمح فريق ألعاب القوى السعودي عند مشاركته في ختام منافسات أم الألعاب اليوم بانتزاع ذهبيتين أخريين عن طريق الرامي سلطان الحبشي صاحب ذهبية الآسياد الآسيوية لثلاث مرات متتالية، في نهائي مسابقة رمي الكرة الحديدية وزميله الرامي أمين العرادي في نفس المسابقة عند التاسعة والنصف صباحاً والواثب حسين آل حزام في نهائي مسابقة القفز بالعصا عند الخامسة مساءً.