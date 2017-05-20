أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها اليوم الجمعة، عقيل بلغيث مدافع الفريق الأول بنادي الاهلي، عن تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل، وذلك في لقاء الفريق يوم أمس الخميس في نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، على ملعب مدينة