عمومية اتحاد القدم تعين القناص والروزي مراقبين
جدة - الرياضية | Saturday, 20 May 2017 - 13:32 pm
عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم السبت، الجمعية العمومية بحضور 43 عضواً والذي اكتمل بهم النصاب القانوني لعقد الجمعية، فيما تغيب 4 أعضاء، وهم نادي النصر ونادي الفيصلي ونادي النهضة ونادي جدة.
وتم خلال الجمعية، تعيين المراقبين المستقلين للجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم وهم:
إبراهيم القناص، وأحمد الروزي.
كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة محضر الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم وهم:
فهد الطفيل، وخالد الدبل، وعبدالعزيز الحميدي.