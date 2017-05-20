أغويرو خارج تشكيلة الأرجنتين لمواجهة البرازيل

بوينوس ايرس - الفرنسية | Saturday, 20 May 2017 - 15:22 pm

خلت تشكيلة منتخب الأرجنتين لكرة القدم لمواجهة غريمه البرازيلي الشهر المقبل من مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو.

واستدعي ماورو ايكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بدلا من أغويرو إلى التشكيلة، التي يعتقد بأنها تحمل لمسات مدرب إشبيلية الإسباني خورخي سامباولي المرشح لقيادة منتخب الأرجنتين خلفا لادغاردو باوتسا المقال من منصبه في 10 إبريل الماضي.

وكان رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا أعلن قبل فترة اختيار سامباولي لتدريب المنتخب، لكن تبقى المفاوضات مع إشبيلية للاتفاق النهائي، كما كان المدرب أعرب مرارا عن رغبته في تولي المهمة.

وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل وديا في 13 يونيو المقبل في ملبورن، ومن المحتمل أن تكون الأولى تحت إشراف سامباولي.