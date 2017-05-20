كوريا الجنوبية تنتصر بثلاثية على غينيا

جيونجو - الألماينة | Saturday, 20 May 2017 - 16:47 pm

حقق المنتخب الكوري الجنوبي انطلاقة قوية في بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً)، المقامة على أرضه ، ورفع سقف طموحات جماهيره بعدما تغلب على نظيره الغيني 3/0 اليوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

واقتسم المنتخب الكوري الجنوبي بذلك صدارة المجموعة الأولى مع نظيره الإنجليزي، الذي فاز اليوم على نظيره الأرجنتيني 3/0 أيضاً، وذلك في اليوم الأول من منافسات البطولة.

وافتتح لي سيونج التسجيل للمنتخب الكوري في الدقيقة 36، ثم ألغى الحكم جوليو بسكينين جونزاليز هدفاً ثانياً للفريق في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، بعد مراجعة مقاطع الفيديو التي أوضحت تجاوز الكرة للخط بجوار القائم قبل تمريرها وتسديدها داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب الكوري الجنوبي انتصاره بالهدفين الثاني والثالث وسجلهما ليم مين في الدقيقتين 76 و81.