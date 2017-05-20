الأخضر الشاب يتأهب لانطلاقة المونديال

أنشون - الرياضية | Saturday, 20 May 2017 - 18:06 pm

واصل منتخب أخضر الشباب تمارينه اليوم بمدينة أنشون بكوريا الجنوبية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي سيفتتح الأخضر مشاركاته فيها بلقائه أمام منتخب السنغال يوم الإثنين.



وأجرى لاعبو الأخضر تمارين الإطالة في بداية الحصة التدريبية، تلاها تطبيق عدد من الجمل الفنية عبر مناورة على منتصف مساحة الملعب.



يشار إلى أن موسى الزياد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس بعثة منتخبنا، كان متواجداً في التمارين.