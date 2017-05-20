جالكا يعود عبر بوابة الفيحاء

المجمعة - الرياضية | Saturday, 20 May 2017 - 18:36 pm

وقع محمد الدهش نائب المشرف العام على الفريق الأول في نادي الفيحاء لكرة القدم مساء اليوم مع المدرب الروماني جالكا في مدينة برشلونة الإسبانية.



لقيادة الفريق الأول في منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم القادم، بعد أن صعد الفريق للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين، بتحقيقه دوري الدرجة الأولى الموسم الرياضي المنصرم.



يشار بأن جالكا قد عمل كمدرباً لنادي التعاون، مطلع الموسم الحالي، قبل أن يقيله التعاون بعد الجولة الـ20 من دوري هذا الموسم ويعيد مدربه السابق البرتغالي جوميز .