حسين الحزام ينتزع ذهبية القفز بالعصا

باكو - الرياضية | Saturday, 20 May 2017 - 20:17 pm

انتزع الواثب السعودي حسين الحزام ذهبية مسابقة القفز بالعصا، في اليوم الأخير لمنافسات أم الألعاب ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة والتي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو.



وجاء فوز الحزام وهو الذي يعتبر من أصغر لاعبي الدورة المشاركين بجدارة واستحقاق محطماً رقم دورات الألعاب الإسلامية منذ إنطلاقتها بعد أن قفز لارتفاع 5.55م، وهو الذي تصدر منافسات المسابقة منذ المحاولة الأولى، وسط منافسه من زميليه التونسي والعراقي إلا أن الحزام واصل الصدارة عندما قفز بالمحاولة الثالثة 5.25م، ثم الرابعة 5.30، ثم الخامسة 5.35م، ليحقق الرقم 5.55م، بالسادسة والتي عبرها بقوة وإصرار متفوقاً على منافسيه بفارق 20سم.





وكان زميله الرامي سلطان الحبشي قد فاز بالميدالية الفضية لمسابقة رمي الكرة الحديدية، بعد أن رمى لمسافة 19.54م، ونال الذهبية الرامي التركي عثمان كان بمسافة 19.83م وذهبت البرونزية للأوزبكي سيرجي ديمنتيف بمسافة 18.95م.



وحقق الحبشي هذه المسافة في الرمية الأخيرة عكس الرامي التركي الذي حقق مسافته من رميته الأولى، حيث حاول الحبشي أن يصل لهذه المسافة وتفوق في رمياته الأخرى على محاولات التركي إلا أن سوء الطالع كان واقفاً له بالمرصاد، ولم يستطع الوصول لمسافة الرامي التركي التي حققها في رميته الأولى.



وبهذه الميداليتين أرتفع رصيد السعودية في الدورة إلى 11 ميدالية (4 ذهبيات، وفضية واحدة، و6 برونزيات) ليصبح ترتيبها في المركز العاشر بجدول ميداليات الدورة حتى نهاية منافسات اليوم.