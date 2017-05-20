أخضر السلة يلاقي قطر في ربع نهائي دورة التضامن

باكو - الرياضية | Saturday, 20 May 2017 - 20:08 pm

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة السلة اليوم الأحد، شقيقه المنتخب القطري في دور ربع النهائي ولتحديد المتأهل منهما لدور نصف النهائي ضمن منافسات 3x3 في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك في تمام الساعة (11.00ص).



وتعذر إقامة هذا اللقاء بين المنتخبين اليوم السبت، بسبب ظروف هطول الأمطار التي حالت دون إقامته، كون منافسات لعبة كرة السلة 3x3 تُقام على ملعب مكشوف وليس عالى صالة مغطاة.



يذكر أن أخضر السلة السعودي قد خاض 4 لقاءات ضمن المجموعة الأولى، فاز على منتخب تركمانستان بنتيجة (20/15)، وباكستان (21/14)، وخسر من المستضيف أذربيجان (21/10)، ومن منتخب تركيا بنتيجة (21/11).