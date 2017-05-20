نام تاي هي يتوج بجائزة أفضل لاعب في قطر هذا الموسم

الألمانية - الرياضية | Saturday, 20 May 2017 - 21:15 pm

توج النجم الكوري الجنوبي نام تي هي لاعب نادي لخويا القطري لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب للموسم الرياضي 2016 / 2017 في قطر، اليوم السبت، خلال حفل ختام الموسم الذي أقيم في مركز قطر الدولي للمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة.



وشهد الحفل السنوي الذي ينظمه اتحاد الكرة تواجد كبير لنجوم الكرة القطرية، والعديد من المسؤولين تقدمهم رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، والأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي بالإضافة لأعضاء الاتحاد والرياضيين، والعديد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية المختلفة.



وتنافس على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم كلا من النجم الأسباني تشافي هيرنانديز لاعب نادي السد ، وزميله في الفريق حسن الهيدوس بالإضافة للاعب الكوري .



وقاد نام تي هي فريقه لخويا للفوز بلقب بطولة دوري نجوم قطر للمرة الخامسة في تاريخه بعدما تألق بشكل ملحوظ وسجل العديد من الأهداف الحاسمة.

وسلم الجائزة للنجم الكوري الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري والأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي.