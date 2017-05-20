فهد بن خالد يدعم المدرج الأهلاوي بـ 10 ألاف تذكرة أمام أهلي دبي

جدة - الرياضية | Saturday, 20 May 2017 - 21:23 pm

قدم الأمير فهد بن خالد عضو شرف نادي الأهلي 10 ألاف تذكرة دعماً للجماهير الأهلاوية، لحضور اللقاء المقبل أمام فريق الأهلي الإماراتي مساء يوم الاثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيتم توضيح آلية توزيع التذاكر لاحقا.







من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد المرزوقي بإسمه ونيابة عن أعضاء المجلس دعم الأمير فهد بن خالد، واصفاً دعمه بغير المستغرب منه، واستمراراً لدعمه للكيان الأهلاوي على الصعيدين المادي والمعنوي، علماً أن وقفاته الدائمة مع النادي ما هي إلا استمرار لدعمه للموسم الحالي ودليل وفاء منقطع النظير، وشدد المرزوقي على أهمية التفاف الجميع للوقوف إلى جانب الفريق في فترة هامة وحاسمة من عمر المنافسات الآسيوية، متمنيا التوفيق للاعبين في تحقيق فوز مريح في لقاء الذهاب ليضع قدماً في ربع نهائي البطولة، قبل مباراة العودة في دبي الأسبوع المقبل.