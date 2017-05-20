بمشاركة بشار والتايب ورادوي وويلي.. الهلال يتعادل ودياً مع كوزموس الأمريكي

الرياض - نواف الشعلان | Saturday, 20 May 2017 - 23:07 pm

فرض التعادل السلبي بين فريقي الهلال ونيويورك كوزموس الأمريكي، في المباراة الخيرية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض، ضمن الفعاليات المصاحبة لقمة الرياض.



على ذات الصعيد، احتفل فريق الهلال ببطولتي هذا الموسم، (الدوري، وكأس الملك) الذي تحقق أول أمس أمام النادي الأهلي، ، وشهد اللقاء حضوراً جماهيراً بالإضافة إلا بعض الفعاليات التي كانت قبل اللقاء.



وشهد اللقاء مشاركة العديد من لاعبي الهلال القدامى يتقدمهم اللاعب الروماني ميريل رادوي، والسويدي ويلي هامسون، والليبي طارق التايب، والكويتي بشار عبدالله.