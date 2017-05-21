المختاري يجدد عقده مع العروبة

عرعر ـ أنور قمقوم | Sunday, 21 May 2017 - 00:00 am

جددت إدارة نادي العروبة في الجوف ثقتها ببيرم المختاري المدرب التونسي، حيث وقعت معه أمس عقد تدريب الفريق الأول لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل. وكانت إدارة العروبة قد تعاقدت مع المدرب المختاري قبل نهاية الموسم المنصرم بست جولات، قدم خلالها نتائج جيدة مع الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وتستعد إدارة العروبة للتجديد مع عدد من لاعبي الفريق الأول؛ استعدادًا للموسم المقبل، وكذلك تجري مفاوضاتها مع عدد من اللاعبين لضمهم للفريق.