رئاسة النهضة تشتعل بين الدوسري والأطرش

الدمام ـ أحمد البريك | Sunday, 21 May 2017 - 00:00 am

ازدادت السخونة في نادي النهضة، بعد أن قرر المهندس لطفي الدوسري الدخول في غمار الانتخابات للأربع السنوات المقبلة، لينافس صائب الأطرش الذي كان قرر ترشيح نفسه قبل يومين.

وأكد الدوسري أن دخوله في الانتخابات يأتي لخدمة النادي، مؤكداً أنه ينتظر فتح باب الترشيح للدخول في هذه الانتخابات، كاشفًا عن أنه اختار قائمة كاملة من الأعضاء التي تعشق النهضة، وتريد خدمة النادي، بل متحمسة لذلك، وأضاف: "درست وضع النادي، وسأجد الدعم الكافي من قبل المسؤولين، وأعضاء الشرف في النادي الذين وعدوا بالوقفة الصادقة مع الفريق بالدعمين المادي والمعنوي".

وشدد الدوسري على أن التنافس على الرئاسة حق مشروع للجميع، وتابع: "الكل يريد أن يخدم الفريق، ونتمنى من يقدم نفسه للترشح لرئاسة النادي، أن يضع نصب عينيه خدمة النادي، ولا يضع في مخيلته فقط التقدم للرئاسة من أجل المنصب أو تصفية حسابات، والأهم لدينا هو خدمة النادي من أجل النادي وعودته إلى مكانته الطبيعية، وهذا ما نصبو إليه في المستقبل القريب".