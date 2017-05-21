لجنة فنية تشرف على تعاقدات ضمك

أبها ـ حسن ذيبان | Sunday, 21 May 2017 - 00:00 am

قرر مجلس الإدارة في نادي ضمك، برئاسة محمد بن أحمد الغروي رئيس النادي، تشكيل لجنة فنية خاصة للتعاقدات والتحضير المبكر للموسم المقبل تختص بكرة القدم، وتضم اللجنة محمد الغروي رئيس النادي، وخالد آل هتلان عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وعبد الهادي آل خيران عضو مجلس الإدارة، ومحمد الراشد مدير الكرة، وفهد جبران مدير الاحتراف، ومدرب الفريق، وتهدف اللجنة إلى اختيار اللاعبين المستجدين واللاعبين الذي يرغب النادي في التعاقد معهم.

وقررت اللجنة بداية التمارين للاعبين المستجدين في الـ 21 من شوال المقبل، على أن تكون عودة التمارين الرسمية للفريق الأول لكرة القدم في الأول من ذي القعدة المقبل.