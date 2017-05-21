أسباير تعالج إصابة السومة

جدة ـ أحمد اللوقان | Sunday, 21 May 2017 - 00:00 am

يغادر خلال الأسبوع الجاري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، إلى دولة قطر؛ لإجراء عملية جراحية في موضع إصابته بالركبة، وهي جرح في الغضروف، بمستشفى سبيتار التابع لأكاديمية أسباير.

ولم يستطع السومة إكمال مران أمس الأول بعد إحساسه بألم شديد في الركبة، وغاب عن مران أمس بسببها، وبهذا يكون عمر غائبًا عن لقائي الأهلي الإماراتي في ذهاب وإياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

وفي سياق آخر، أجرى الفريق الأول تدريباته مساء أمس على ملعب النادي؛ استعداداً للقاء الآسيوي يوم غد الاثنين في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، أمام الأهلي الإماراتي، الذي يواجه فيه السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق حرجاً كبيراً، حيث سيعاني من نقص كبير في الفريق؛ بسبب الإصابات، خاصة في خط الهجوم الذي سيغيب عنه السومة ومهند عسيري للإصابة، وإسلام سراج الذي لم يسجل اسمه في قائمة الآسيوية. ومن المتوقع الزج إما بسلمان الموشر أو عبد الفتاح عسيري لسد هذه الخانة. كما سيغيب عقيل بلغيث الذي أثبتت الفحوصات إصابته بتمزق كامل في أربطة المفصل.

من جهة ثانية، يصل فريق الأهلي الإماراتي اليوم إلى مدينة جدة، استعداداً للقاء الأهلي السعودي في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسيجري الإماراتيون تدريبهم على الملعب الرديف للجوهرة، مساء اليوم. كما اختاروا فندق "الدار البيضاء" مقراً لإقامتهم، وهو الذي يعتبر أقرب فنادق مدينة جدة للملعب، حيث يبعد نحو عشر دقائق.