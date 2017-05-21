الفيحاء يوقع مع الروماني جالكا

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Sunday, 21 May 2017 - 00:00 am

يصل الروماني جالكا كونستانتين مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء، إلى مدينة المجمعة نهاية الأسبوع المقبل؛ لرسم خطة الفريق بعد توقيعه مساء أمس عقدًا رسميًّا يتولى بموجبه قيادة دفة تدريب الفريق.

وعلمت "الرياضية" أن قيمة عقد الروماني جالكا جاوزت الـ 400 ألف دولار، شاملة الرواتب الشهرية وطاقمه التدريبي لموسم واحد، وأكدت المصادر ذاتها، أن إدارة الفيحاء سلمت الروماني ملف اللاعبين الأجانب؛ لاختيار الأنسب لتمثيل الفريق في دوري المحترفين الموسم المقبل.

وكان محمد الدهش نائب المشرف العام على فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، قد وقع أمس العقد مع الروماني جالكا في مدينة برشلونة الإسبانية، لمدة عام، مع أفضلية التجديد لعام آخر؛ ليتولى الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم في النادي.