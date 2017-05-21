انطلاق فعالية المشي للسيدات

الرياض ـ واس | Sunday, 21 May 2017 - 00:00 am

أطلقت الهيئة العامة للرياضـــة فعالية المشـي للسيدات ليلاً تحت مسمى "أضيئـــي ليلــك"، وذلك فــي جامعـــة الأميـــرة نورة. وتهدف الفعالية التي تعد الأولى من نوعها إلى التحفيز على تعزيز ثقافة المشي وأهميته للصحة ورفع اللياقة، كما وحظيت الفعالية التي تعد نوعية وحديثة من حيث فكرتها بمشاركة فعالة وكبيرة من قبل السيدات.

وكانت الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في وكالة شؤون الرياضة قد نظمت الأسبوع الماضي فعالية سباق الشركات الأول للمشاة والعدائين للجري لمسافة ثلاثة كيلو مترات وشارك في السباق الذي أقيم على كورنيش الخبر أكثر من 250 مشاركاً مثلوا 13 شركة، وسجلت الشركة السعودية للكهرباء الحضور الأبرز من بين أعداد المشاركين في الفعالية التي تقام للمرة الأولى وتهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة ومنحها الاهتمام الأكبر في الحياة اليومية، بالإضافة إلى تعزيز النمط المعيشي وزيادة التفاعل مع برامج الرياضة المجتمعية بمشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع.

وفي جدة أقيمت مساء الأربعــاء الماضي فعاليـــة التحفيز الرياضي بمشاركة أكثر من 60 رياضياً، وهي إحدى الفعاليات التي يشهدها عدد من مدن المملكة يعقبها سباق الشركات يوم الاربعاء المقبل والذي من المتوقع أن يشهد حضوراً كبيراً من المشاركين والمهتمين بتطوير قدراتهم اللياقية والبدنية.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة أطلقت عدداً من البرامج والفعاليات الموجهة للمجتمع للتحفيز والتشجيع على ممارســـة الرياضــة بطريقة منتظمـــة ودائمة وهو التوجه الجديد الذي تسعى نحو التوسع فيه خلال المرحلة المقبلة مواكبة لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020م.