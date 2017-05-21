هيئة الرياضة تقدم رسائل توعوية في النهائي

جدة ـ الرياضية | Sunday, 21 May 2017 - 03:06 am

شهــــد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين تنظيماً متميزاً وحضوراً لافتاً للهيئة العامة للرياضة التي قدمت صورة واضحة للدعم المنتظر منها في مثل هذه المناسبات.

ونجحت الهيئة في استثمار هذه المناسبة الرياضية الكبرى بتقديم رسائل توعوية وأخرى وطنية إلى جانب إبراز المنشآت الرياضية بطريقة مشوقة وجاذبة، إذ قدمت وكالة الإعلام تصويراً جوياً لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية حظيت بنشر واسع ورواج عالٍ.

وإلى جانب ذلك نجحت في العمل على إطلاق هاشتاق تزامناً مع المناسبة بعنوان #تشريف سلمان ينسينا الألوان، كان هو الأكثر انتشاراً.

كما قدمت الهيئة عبر حسابها الرسمي معلومات متنوعة وعديدة عن النهائي الكبير بالإضافة إلى عبارات توعوية للجمهور الرياضي وأخرى تقديرية موجهة لرجال الأمن وجنودنا البواسل عبر شاشات الملعب وجدت تفاعلاً مشهوداً من الجمهور الحاضر في المدرجات، وإلى جانب ذلك أصدرت عدداً خاصاً من مجلة الجيل بهذه المناسبة.