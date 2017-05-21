دورة لشهداء الوطن بمحافظة المجاردة

محايــل ـ واس | Sunday, 21 May 2017 - 00:00 am

أقيمت قرعة دورة شهداء الوطن في نسختها الـ 38 الرمضانية بمحافظة المجاردة بمشاركة 16 فريقاً، وذلك بمقر نادي الفاروق بحضور صديق الشهري أمين عام النادي المشرف العام على الدورة وعدد من رؤساء اللجان وبمشاركة ممثلي الفرق المشاركة.

وقبل إجراء القرعة رحب الشهري المشرف العام على الدورة بجميع الفرق المشاركة مؤكداً دعم النادي والهيئة العامة للرياضة لمثل هذه المنافسات الرياضية، متمنياً لجميع الفرق المشاركة التوفيق، لافتاً إلى أن الدورة ستنطلق مساء الخميس المقبل على أرض ملعب الساحة الشعبية.

عقب ذلك نوقشت اللائحة الخاصة بالدورة مع ممثلي الفرق، كما قسمت الفرق إلى أربع مجموعات، ضمت المجموعة الأولى: عميد حرب، عذيبة، النجم، الريان، فيما ضمت المجموعة الثانية: نجوم العرضية، الاتحاد، أهلي خاط، البيرق، والمجموعة الثالثة الخليج، السند، الشباب، النخبة، أما المجموعة الرابعة فقد ضمت: وحدة ثربان، الأمل، الوسام، نمور ربيعة.