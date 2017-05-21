سلطان بن بندر يتوج كيندال بكأس الأبطال

الرياض ـ واس | Sunday, 21 May 2017 - 00:00 am

توج الأمير سلطان بن بندر الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، سائق السيارات الأمريكي تومي كيندال بكأس سباق الأبطال بعد فوزه على المتسابق السعودي فلاح الجربا في نهائي السباق، الذي أقيم على ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود بالعاصمة الرياض، بدعم من الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وضم السباق نخبة من أبطال السباقات في المملكة وهم فلاح الجربا والأمير محمد بن سعود بن فهد، وعبدالهادي القحطاني، وعبدالله الدوسري، ومن الولايات المتحدة الأمريكية السائقون جيمي فيرز، وتاونسند بيل، وغوستافو مينيزيس، إذ تنافسوا في 3 فئات مختلفة إحداها فئة KTM، مع استخدام نظام مايلابس لتوقيت السباق.

وجاء السباق الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، تفاعلاً مع مجريات السباق والفعاليات المصاحبة وهي جولة على الملعب الرياضي لـ 380 دراجة نارية هارلي انطلقت مسيرتهم من بعض مناطق المملكة وانتهت في موقع الفعالية تحت عنوان لا للإرهاب، وعروض مظلية ممتعة، بالإضافة إلى العروض البهلوانية بالدرجات النارية.