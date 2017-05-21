اليابان تحبط مخطط جنوب أفريقيا في مونديال الشباب

سواون -الألمانية | Sunday, 21 May 2017 - 14:06 pm

أحبط المنتخب الياباني مخطط نظيره جنوب افريقيا وفاز عليه 2/ 1 اليوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما بكوريا الجنوبية.



وتقدم منتخب جنوب أفريقيا بهدف في الدقيقة السابعة إثر تمريرة من جرانت مارجيمان خدعت الحارس الياباني ريوسوكي كوجيما وسكنت الشباك.



وأدرك المنتخب الياباني التعادل مع بداية الشوط الثاني عن طريق كوكي أوجاوا الذي انفرد بالحارس موندي مبوتو وسدد دون عناء في الشباك.



وجاء الهدف الثاني لمنتخب الساموراي في الدقيقة 72 بتوقيع ريتسو دوان عبر تسديدة قوية في الزاوية البعيدة.



وتصدر المنتخب الياباني المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط انتظاراً لما ستسفر عنه مباراة إيطاليا مع اوروجواي.