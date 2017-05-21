المطوع يحصل على دبلوم الطب الرياضي للاعبي كرة القدم من "الفيفا"

الرياض - الرياضية | Sunday, 21 May 2017 - 15:50 pm

حصل الدكتور مبارك المطوع ممثل السعودية لمركز التميز الطبي للفيفا بدبي على شهادة دبلوم الطب الرياضي للاعبي كرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" "FIFA Diploma in Football Medicine"، حيث يعتبر الدكتور المطوع من أوائل السعوديين الذين حصلوا على هذه الشهادة في مجال الطب الرياضي.



من جانبه أوضح الدكتور مبارك المطوع أن مراحل الحصول على هذه الشهادة يتطلب تجاوز 42 نموذج اختبار في كل ما يتعلق بلاعبي كرة القدم من النواحي الطبية والفنية والإدارية والتنظيمية والبدنية، مضيفاً أن عامل الخبرة العلمية والعملية المتراكمة تسهل من تجاوز هذه الاختبارات.



الجدير بالذكر أن الدكتور المطوع عمل عضواً في الجهاز الطبي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لـ 14عاماً، وشارك في كأس العالم 2002م في اليابان وكوريا، وفي ألمانيا ضمن الجهاز الطبي للمنتخب عام 2006م.