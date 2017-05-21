سعد الشهري: استعددنا جيداً للمونديال

الرياض - الرياضية | Sunday, 21 May 2017 - 18:59 pm

أوضح مدرب المنتخب السعودي لدرجة الشباب سعد الشهري أن معسكر الأخضر في كوريا الجنوبية هو مرحلة من عدة مراحل تم العمل عليها في فترات ماضية، مشيرًا إلى أن كل المراحل تهدف إلى تجهيز اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية والذهنية، مؤكدًا أن الاستفادة من المعسكرات كبيرة ومتمنيًا في الوقت ذاته انعكاسها على أداء الأخضر الشاب في البطولة العالمية.



وكان الأخضر أقام عددًا من المعسكرات التحضيرية استعدادًا للمشاركة في المونديال، حيث بدأت الاستعدادات بمعسكر أقيم بمحافظة جدة، خاض الأخضر من خلاله لقاءً وديًا وحيدًا أمام منتخب موريتانيا، في حين أقيم المعسكر الثاني في تركيا وخاض من خلاله عددًا من المباريات الودية مع منتخبات أذربيجان، السودان وأوكرانيا. تلا ذلك معسكر منتخبنا في إيطاليا والذي لعب من خلاله عددً من المباريات الودية أمام منتخب آيسلاندا وفريق درجة الشباب بأندية روما، لاتسيو، وفورزوني، واختتم الأخضر استعداداته بتجمعه في الرياض وإقامة تمارينه لمدة 4 أيام على الملعب الرديف لإستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بداية شهر مايو الجاري، وانتقاله إلى مدينة أنسان بكوريا الجنوبية والتي أقام فيها معسكرًا إعداديًا لأكثر من أسبوعين خاض من خلاله 4 مباريات ودية أمام منتخبات كوريا الجنوبية، كوستاريكا (مباراتين وديتين)، والأوروغواي.